Появилось видео нападения на директора Фонда Кино с камер наблюдения

На Вячеслава Тельнова напал неизвестный, выбил зубы и разбил лицо.

Накануне вечером, 17 июня, у своего подъезда был жестоко избит исполнительный директор Вячеслав Тельнов.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности нападения на Вячеслава Тельнова, исполнительного директора Фонда Кино России. Нападение на директора Фонда Кино РФ произошло около 10 часов вечера возле подъезда, где живет мужчина. Он сообщил, что его бил неизвестный крупного телосложения. В результате нападения у Тельнова выбиты зубы и разбито лицо. Кто на него напал и с какой целью, Вячеслов Тельнов не знает.

Сейчас в сети опубликовано видео с камер наблюдения с моментом нападения. Видео очень плохого качества. Но на нем все же можно увидеть на заднем плане, как мужчина бьет Тельнова, тот от удара падает.

Видео: BAZA