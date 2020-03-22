В Тамбовской области рейсовые автобусы попали в ДТП

Подробности происшествия приводит "Интерфакс".

Число пострадавших в результате аварии с участием рейсовых автобусов в Тамбовской области достигло 15 человек. Как сообщили в МЧС, авария произошла утром 22 марта в Жердевском районе Тамбовской области на 566 км трассы "Москва-Волгоград". Два рейсовых автобуса двигались в попутном направлении, но во избежании столкновения они разъехались по обочинам.

Один из автобусов перелетел через отбойник и рухнул в кювет – погибли два человека.

Ранее мы сообщали о том, что появились подробности происшествия, которое произошло в пригороде Уфы в минувшую субботу. Как сообщили в НАК, сотрудники спецслужб ликвидировали вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт.

Видео: Instagram / @tambovmoy