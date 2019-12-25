В Тамбовской области односельчанин убил топором 101-летнего ветерана ВОВ

В доме у ветерана без сознания нашли 38-летнюю внучку. Предполагаемый убийца задержан.

В Тамбовской области мужчина зарубил 101-летнего ветерана.

СУ СК РФ сообщает, что 26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района в своем доме с признаками насильственной смерти найден 101-летнй мужчина, ветеран ВОВ. А также его внучка 38 лет в бессознательном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство".

В результате оперативной работы под подозрение попал 46-летний местный житель. Как удалось выяснить, мужчина ночью разбил окно в доме ветерана, залез внутрь и нанес несколько ударов топором по голове старика. Затем, увидев, что пенсионер дома не один, ударил топором его внучку и скрылся.

мужчина, испугавшись, ударил топором и находившуюся там внучку ветерана, после чего скрылся. От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована в медицинское учреждение. СУ СК РФ

О мотивах не сообщается. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ