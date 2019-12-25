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В Тамбовской области коронавирус выявили у трехмесячного младенца
Сегодня, 15:10
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MShaffter

В Тамбовской области коронавирус выявили у трехмесячного младенца

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За сутки в регионе выявлено 83 случая коронавируса, в том числе у троих детей.

В Тамбовской области коронавирусом заразилась трехмесячная девочка.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Тамбовской области сообщает, что в регионе за сутки, на утро 22 мая, коронавирус выявлен еще у 83 человек, в том числе у 3 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Двое из вновь заболевших приехали из других регионов, остальные из группы контактов с ранее заболевшими.

На сегодняшний день  с начала эпидемии в Тамбовской области COVID-19 официально подтвержден у  2321 человек. Из них 709 человек выздоровели, 7 человек скончались. 

Ранее: В Саратовской области от пневмонии умер 6-месячный младенец с коронавирусом

Фото:  pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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