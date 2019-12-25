В Тамбовской области коронавирус выявили у трехмесячного младенца

За сутки в регионе выявлено 83 случая коронавируса, в том числе у троих детей.

В Тамбовской области коронавирусом заразилась трехмесячная девочка.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Тамбовской области сообщает, что в регионе за сутки, на утро 22 мая, коронавирус выявлен еще у 83 человек, в том числе у 3 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Двое из вновь заболевших приехали из других регионов, остальные из группы контактов с ранее заболевшими.

На сегодняшний день с начала эпидемии в Тамбовской области COVID-19 официально подтвержден у 2321 человек. Из них 709 человек выздоровели, 7 человек скончались.

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