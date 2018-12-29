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В Таиланде при загадочных обстоятельствах погибла россиянка
Сегодня, 8:29
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MShaffter

В Таиланде при загадочных обстоятельствах погибла россиянка

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Молодую женщину обнаружили в своем номере в отеле.

31-летняя женщина умерла при загадочных обстоятельствах в номере отеля на отдыхе в Таиланде.

Туристку нашли в своем номере в отеле в городе Карон на Пхукете. Признаков насильственной смерти не обнаружен6о, лекарственных препаратов также не было обнаружено. На отдых она приехала вместе с дочерью и братом. 9 января они должны были вылететь в Россию. Родственники умершей туристки покинули страну одни. 

Полиция расследует причины смерти молодой женщины. Российское посольство на данный момент не комментирует  произошедшее.

Фото: The Phuket News

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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