В Таиланде при загадочных обстоятельствах погибла россиянка

Молодую женщину обнаружили в своем номере в отеле.

31-летняя женщина умерла при загадочных обстоятельствах в номере отеля на отдыхе в Таиланде.

Туристку нашли в своем номере в отеле в городе Карон на Пхукете. Признаков насильственной смерти не обнаружен6о, лекарственных препаратов также не было обнаружено. На отдых она приехала вместе с дочерью и братом. 9 января они должны были вылететь в Россию. Родственники умершей туристки покинули страну одни.

Полиция расследует причины смерти молодой женщины. Российское посольство на данный момент не комментирует произошедшее.

Фото: The Phuket News