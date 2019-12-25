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В Таиланде от коронавируса умер россиянин
Сегодня, 7:55
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В Таиланде от коронавируса умер россиянин

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Мужчина долгое время проживал в Паттайе.

В Таиланде от осложнений, вызванных коронавирусом, умер гражданин России.

ТАСС со ссылкой на заведующего консульства отдела посольства России в Таиланде Владимира Пронина сообщает, что в  госпитале таиландского города Паттайя скончался 48-летний мужчина, гражданин России. Его супруга находится в этом же госпитале на карантине. Сообщается, что супруги проживали в Паттайе продолжительное время. В конце марта мужчина попал в больницу с симптомами ОРВИ. Несколько дней россиянин был на ИВЛ, а 5 апреля врачи зафиксировали смерть.

По данным посольства в Таиланде в стране еще 6 россиян с коронавирусом, это женщины в возрасте  от 28 до 60 лет.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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