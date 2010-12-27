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В Таиланде экстренно прооперировали российскую туристку
Сегодня, 15:13
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nadiputintseva
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В Таиланде экстренно прооперировали российскую туристку

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В больнице Бангкока спасали жизнь жительнице Красноярского края.

В реанимации в больнице города Банкок находится российская туристка из города Железногорск, у которой на отдыхе случился приступ аневризмы головного мозга, сообщили читатели Piter.tv.

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Инцидент произошел 8 декабря. У Купуста Ирины, которая 6 декабря прибыла на отдых в Таиланд в составе тур группы из Красноярского края, произошел приступ аневризмы головного мозга, после чего ее экстренно поместили в местную больницу.

10 декабря женщине сделали сложную операцию с трепанацией черепа. На данный момент 51-летняя женщина помещена в реанимацию.

Стоимость операции составила 50 тыс. долларов. Оплату на себя взяла страховая компания "Риск".

Фото: Piter.tv

Теги: аневризма головного мозга , происшествия , российскую туристку прооперировали в таиланде
Категории: Происшествия Новости России

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