В Таиланде экстренно прооперировали российскую туристку

В больнице Бангкока спасали жизнь жительнице Красноярского края.

В реанимации в больнице города Банкок находится российская туристка из города Железногорск, у которой на отдыхе случился приступ аневризмы головного мозга, сообщили читатели Piter.tv.

Инцидент произошел 8 декабря. У Купуста Ирины, которая 6 декабря прибыла на отдых в Таиланд в составе тур группы из Красноярского края, произошел приступ аневризмы головного мозга, после чего ее экстренно поместили в местную больницу.

10 декабря женщине сделали сложную операцию с трепанацией черепа. На данный момент 51-летняя женщина помещена в реанимацию.

Стоимость операции составила 50 тыс. долларов. Оплату на себя взяла страховая компания "Риск".

Фото: Piter.tv