Глава США напомнил о перенесенной операции.

Американский президент Джо Байден пошутил, что его оперировали в прошлом с целью убедиться в наличии у него мозга. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественного мероприятия. Он выступил на агитационном мероприятии в Вашингтоне перед членами профсоюза пожарного ведомства. Речь шла о хирургическом вмешательстве, которое было проведено политику в связи с его интракраниальной аневризмой.

У меня были эти ужасные головные боли. У меня диагностировали... Ну, как бы там ни было, им пришлось пару раз срезать у меня макушку, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг... Если же серьезно, то был снегопад, и у меня случилась аневризма сосудов головного мозга. Джо Байден, президент США

Джо Байден подчеркнул, что в тот раз его удалось своевременно доставить на операционный стол исключительно благодаря сотрудника пожарной службы, так как именно это ведомство оперативно транспортировало его в военно-медицинский Центр имени Уолтера Рида, расположенный в пригороде Вашингтона в штате Мэриленд. Это произошло несмотря на непогоду. Политика не смогли доставить в больницу на вертолете из-за сильного снегопада.

Байден снова споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье