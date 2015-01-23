В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке

В ГУ МЧС рассказали о тушении пламени в производственном цехе.

В поселке Бобровский в Свердловской области загорелась кровля производственного цеха. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты заметили, что пламя распространилось на одну тысячу квадратных метров. Огнеборцы получили информацию о возгорании в 06:14 утра по местному времени (в 04:14 утра по времени Москвы). Известно, что из помещения удалось эвакуировать 40 человек. Сведений о пострадавших или погибших нет. В ликвидации пламени принимают участие 29 человек личного состава ГУ МЧС и 11 единиц специальной техники.

Поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Пожарные тушили автомобиль на проспекте Стачек.

Фото и видео: ГУ МЧС по региону