В Свердловской области загорелась кровля цеха на промплощадке

В поселке Бобровский в Свердловской области загорелась кровля производственного цеха. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты заметили, что пламя распространилось на одну тысячу квадратных метров. Огнеборцы получили информацию о возгорании в 06:14 утра по местному времени (в 04:14 утра по времени Москвы). Известно, что из помещения удалось эвакуировать 40 человек. Сведений о пострадавших или погибших нет. В ликвидации пламени принимают участие 29 человек личного состава ГУ МЧС и 11 единиц специальной техники.
Поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Пожарные тушили автомобиль на проспекте Стачек.
Фото и видео: ГУ МЧС по региону
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