На месте работают 45 специалистов и 19 единиц техники.

В Свердловской области тушат пожар на промзоне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 9 сентября в Екатеринбурге. Поступило сообщение о возгорании покрышек на промзоне. Площадь огня составила 1 200 квадратных метров. На месте работают 45 специалистов и 19 единиц техники. К тушению привлечен вертолет Ми-8. Кроме того, на место пожара следует мобильная лаборатория для замера воздуха.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области тушат пожар в жилом доме.

Видео: МЧС России