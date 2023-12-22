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В Свердловской области произошел пожар в цехе с палетами

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Из здания эвакуировались 10 человек.

В городе Карпинске Свердловской области произошел пожар в цехе с палетами. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. На данный момент открытое горение ликвидировано. Пострадало в общей сложности 800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуироваться из помещения на улицу удалось десяти сотрудникам склада. Сведений о пострадавших нет.

На месте работают 33 специалиста и 9 единиц техники. Тушение продолжается. 

пресс-служба ГУ МЧС по региону

На улице Турку утром потушили автомобили.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, регионы, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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