В Свердловской области произошел пожар в цехе с палетами

В городе Карпинске Свердловской области произошел пожар в цехе с палетами. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. На данный момент открытое горение ликвидировано. Пострадало в общей сложности 800 квадратных метров. Самостоятельно эвакуироваться из помещения на улицу удалось десяти сотрудникам склада. Сведений о пострадавших нет.
На месте работают 33 специалиста и 9 единиц техники. Тушение продолжается.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
На улице Турку утром потушили автомобили.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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