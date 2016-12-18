В Сургуте задержали браконьера, выловившего двух краснокнижных осетров

Транспортная полиция задержала мужчину, который нанес государству ущерб в 1 млн рублей.

В Сургуте российские правоохранительные органы задержали местного браконьера, выловившего из акватории реки Старая Обь двух краснокнижных осетров. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Специалисты пояснили, что во время проведения рейдового мероприятия на протоке инспекторы остановили моторную лодку, которой управлял ранее не судимый 55-летний мужчина. У подозреваемого были проверены документы. Транспортная полиция обратила внимание на то, что вблизи оказалась размещена плавная донная сеть.

.... При осмотре были обнаружены пять стерлядей, один окунь и две особи сибирского осетра, относящегося к особо ценным видам рыбы и занесённого в Красную книгу РФ. пресс-служба МВД РФ

Известно, что совокупный ущерб, причинённый действиями фигуранта расследования водным биологическим ресурсам, превысил один миллион рублей. Оперативники выпустили рыбу в естественную среду обитания, а запрещённое орудие лова и лодку изъяли у мужчины. В отношении злоумышленника ведутся уголовные дела по статьям 256 и 258.1 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Костромские полицейские задержали подозреваемого в двух кражах и трёх грабежах.

Фото и видео: МВД Медиа