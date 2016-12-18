Костромские полицейские задержали подозреваемого в двух кражах и трёх грабежах

В МВД рассказали о серии криминальных эпизодов, вызванных "жгучим желанием выпить".

Российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в двух кражах и трёх грабежах. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Он решил повторить противоправную деятельность из-за того, что его мучало желание выпить алкоголь.

Установлено, что для начала подозреваемый посетил один из магазинов в областном центре. Там он схватил две бутылки вермута и сбежал, не оплатив на кассе спиртосодержащий товар. Затем, когда и этот алкоголь закончился, то нарушитель отправился в бар. Там посетитель выбил ногой дверь в кассовое помещение и похитил мобильное устройство, принадлежащее сотруднице заведения. При попытке сбежать, молодой человек вступил в драку с двумя женщинами-свидетельницами преступления. В отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Мужчина причастен ещё как минимум к 2 кражам и 1 грабежу, совершенным в конце июня. Тогда он похитил 4 сковородки и телефон, а также вынес из магазина 4 бутылки водки. пресс-служба МВД РФ

Правоохранители задержали злоумышленников, которые вынесли из часовни на Бурцева украшения.

Фото и видео: МВД Медиа