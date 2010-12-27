На Ставрополье перевернулась маршрутка с пассажирами

В результате ДТП пострадали четверо взрослых и ребенок.

Сегодня утром, 13 декабря, в Ставропольском крае переврнулась пассажирская "Газель".

ТАСС сообщает, что ДТП произошло Георгиевском городском округе Ставропольского края недалеко от Георгиевска около 8 утра. "Газель" с 9 пассажирами и водителем перегнулась и упала на бок. По предварительным данным, авария произошла из-за наледи на дороге.

В ДТП пострадали 5 человек, среди них один ребенок. Госпитализация никому не потребовалась. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана помощь, а затем отпущены домой на амбулаторное лечение.

Последнее время участились аварии с пассажирскими автобусами. Накануне Piter.TV сообщал: Под Архангельском микроавтобус протаранил стоящий грузовик. В этом ДТП погибли 3 человека.

Фото:ВК, НБ] Новопавловские Будни