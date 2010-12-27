Трое погибших: Под Архангельском микроавтобус протаранил стоящий грузовик

Грузовик с прицепом стоял с выключенными габаритами.

Сегодня утром, 12 декабря, произошло еще одно смертельное ДТП с пассажирским автобусом. На этот раз авария с участием микроавтобуса произошла в Архангельской области.

Около 8 утра на трассе М8 "Холмогоры" микроавтобус "Мерседес" с пассажирами врезался в стоящий КАМАЗ с прицепом. В результате ДТП скончалось 3 человека. Еще 4 человека с травмами различной тяжести доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не заметил в темноте стоящий грузовик, так как тот стоял с выключенными габаритами.

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Фото: ФКУ Упрдор "Холмогоры"