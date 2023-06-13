Полиция задержала двоих из нападавших.

В Стамбуле во время драки убили российского туриста. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Инцидент произошел утром 11 июня. Турист Вячеслав Нечипорчук столкнулся с четырьмя злоумышленниками, которые хотели отнять у него телефон. Мужчина пытался оказать сопротивление, однако получил удар ножом в сердце. Его госпитализировали с ранениями и травмами, но не смогли спасти.

Полиция Стамбула задержала двоих из нападавших. Поиски остальных злоумышленников продолжаются. Дела задержанных передали в судебные органы по статье "Умышленное убийство".

Ранее мы сообщали, что на востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке.

Видео: haberturk.com