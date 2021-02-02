В Совфеде рассказали, что Запад может заменить Навального его женой Юлией

Андрей Климов прогнозирует "белорусский сценарий" в России.

В Совете Федерации рассказали, что Запад может заменить Алексея Навального его женой Юлией. Об этом на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заявил глава комитета СФ по государственному суверенитету Андрей Климов. Парламентарий верхней палаты парламента уточнил, что это произойдет, если оппозиционер получит реальный уголовный срок вместо условного.

Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену...такого рода мероприятия уже подводятся под нее Андрей Климов, российский сенатор

Эксперт считает, что "западные кураторы" могут попробовать провернуть в России белорусский сценарий, в котором ранее участвовала Светлана Тихановская, а теперь будет Юлия Навальная. Климов предупредил СМИ о том, что протестные акции по регионам РФ являются только верхушкой айсберга. Он уверен, что митинги - это только задача-минимум для оппонентов РФ. Они ставят перед собой глобальную задачу обеспечить раздробленность России, чтобы государство исчезло с карты мира.

Сенатор объяснил, зачем в России проводят незаконные акции.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"