Кредитными каникулами, по данным на конец мая, воспользовались 1,8 миллиона граждан.

В Совете Федерации предложили провести кредитную амнистию. С заявлением выступил сенатор Владимир Кравченко. По его словам, кредитными каникулами, по данным на конец мая, воспользовались 1,8 миллиона граждан. Однако только 15% по новым правилам, прописанным в федеральном законе.

Так 85% россиян не смогли воспользоваться правилами, предложенными правительством. Владимир Кравченко, член Совета Федерации

По его словам, банки не выполняют рекомендации ЦБ и навязывают клиентам собственную реструктуризацию долга. Она, в свою очередь, негативно влияет на кредитную историю плательщика, а также дороже ему обходится.

Кравченко предложил коллегам обсудить более масштабную реструктуризацию или полную кредитную амнистию.

Ранее мы рассказывали, что долговая нагрузка граждан РФ достигла нового рекорда во время пандемии.