В Сосновом Бору открылось отделение детской реабилитации

Реабилитация рассчитана на 12-14 дней и проводится бесплатно по направлению от лечащего врача.

Сосновоборская поликлиника стала первым лечебным учреждением в Ленинградской области, где дети могут пройти реабилитацию амбулаторно. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Направление в отделение получают дети после травм, с врожденными заболеваниям, при повреждениях ног и рук, неврологических патологиях. Отделение реабилитации в детской поликлинике Центральной медсанчасти №38 ФМБА России создано по областной программе развития реабилитации. Здесь имеются отделения физиотерапии, залы ЛФК, кабинеты массажа и современный бассейн "АкваДоктор". Планируется и оказание психологической помощи. При этом госпитализация пациентов не требуется.

Реабилитация рассчитана на 12-14 дней и проводится бесплатно по направлению от лечащего врача. Если у ребенка имеется несколько патологий, он сможет пройти повторную амбулаторную реабилитацию.

Реабилитация в Санкт-Петербурге: опыт Городской больницы №40.

Фото: администрация Ленобласти