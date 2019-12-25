В Сосновом Бору несколько семей обвинили няню в ограблениях

Женщина украла золотые украшения, пистолет и кастрюлю супа.

В Сосновом Бору объявилась няня-грабительница. О злоумышленнице заявили несколько семей. У пострадавших пропали пистолет Макарова, деньги, паспорт и ключи, золотые драгоценности и даже кастрюля супа. Об этом стало известно Piter.TV.

Отметим, что все семьи обратились за услугами няни с помощью Сети. Все потерпевшие находили няню через интернет.

О воровке также неофициально сообщили несколько подписчиков пабликов ВКонтакте. У них пропали телефоны и несколько тысяч рублей.

В полицию уже направлено несколько заявлений.

Ранее мы рассказали о том, что правоохранители изъяли 25 кг наркотиков в частном доме в Ленобласти.

Фото: Pixabay