Сведений о пострадавших или погибших нет.

В Сочи в районе горы Ахун потушили пожар. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что горели строения. Сообщение о воспламенении поступили в диспетчерскую около 19:44 вечера 14 декабря. В общей сложности успело выгореть порядка 500 квадратных метров.

В 19:45 незамедлительно к месту направлены подразделения МЧС России. В 20:16 по прибытию установлено, что происходит горение в строении на площади 500 м2 пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Специалисты отметили, что к ликвидации огня было привлечено 28 сотрудников личного состава, 8 единиц специальной техники. В настоящее время данных о жертвах нет. Вопрос находится на особом контроле регионального МЧС.

В Ставрополье произошел взрыв газопровода.

Фото и видео: Telegram / Mash

