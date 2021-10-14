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Перед судом предстанут наркоторговцы из Новороссийска

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Членам ОПГ грозит до 20 лет тюрьмы.

В Краснодарском крае перед судом предстанут участники организованной группы из Новороссийска, которые обвиняются в нелегальной продаже наркотиков, а также за легализацию денежных средств. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение по существу в инстанцию.

Оперативники считают, что фигуранты расследования работали на интернет-магазин с запрещенными веществами. Они забирали наркотики из тайников  фасовали их на более мелкие партии. После этого молодые люди создавали закладки и передавали координаты покупателям. Членов ОПГ смогли сбыть более 1,5 тысяч закладок. В общей сложности полиция изъяла около 132 производного N-метилэфедрона и свыше 110 граммов мефедрона. Один из подозреваемых (45-летний мужчина) также совершил разбойное нападение против местной жительницы.

Все фигуранты дела помещены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Челябинской области полицейские пресекли производство нелегального спиртного.

Фото и видео: официальный сайт МВД России
 

Теги: краснодарский край, мвд, наркоторговцы, опг, сочи
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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