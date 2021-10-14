Злоумышленники продавали немаркированный товар в трех регионах РФ.

В Челябинской области полицейские пресекли производство нелегального спиртного. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Полицейские не дали преступникам реализовывать фальсификат в регионах страны. Операция проводилась отделом по экономической безопасности.

Оперативники выявили подпольный цех, в котором злоумышленники оборудовали производство немаркированного алкоголя. Склад располагался на территории поселка Железнодорожный, относящегося к городу Копейску.Также запасы изготовленного товара хранились в деревне Печенкино. Во время обысков силовики изъяли почти 6,5 тысяч бутылок с алкоголем, свыше 9 тонн спирта, тару и прочую упаковку. Фигуранты расследования планировали сбывать продукцию в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Сейчас фигуранты расследования отпущены под подписку о невыезде. Сырье, из которого производился алкоголь, проходит лабораторную экспертизу.

В Тюменской области полицейские изъяли свыше тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ