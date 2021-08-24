Нарушитель ПДД даже не остановился, чтобы проверить, как себя чувствует пострадавший.

В Сочи мужчина на электросамокате сбил ребенка. Об этом журналистам рассказал официальный представитель МВД по региону Андрей Кошелев. Начальник пресс-службы полиции уточнил, что в настоящее время подозреваемый задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в социальных сетях распространился ролик с аварией, которая произошла на улице Конституции. На кадрах зафиксировано, что мужчина на электросамокате совершает наезд на несовершеннолетнего. После этого он едет дальше, даже не остановясь. Отцу пострадавшего удалось догнать нарушителя через два квартала.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Андрей Кошелев, глава пресс-службы МВД по Сочи

Нарушителю грозит максимальное наказание в виде ограничения свободы на три года или заключение на шесть месяцев.

Полиция задержала мужчину, который пнул боковые стекла полицейского авто.

Фото и видео: Telegram / LifeShot