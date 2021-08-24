Полиция задержала мужчину, который пнул боковые стекла полицейского авто

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Мужчину, который подозревается в повреждении служебного автомобиля полиции, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 20 августа полицейские приехали на вызов к дому №49/1 по проспекту Энтузиастов. Пока они разбирались с конфликтной ситуацией, из подъезда вышел мужчина и ногами сбил два боковых стекла служебного "Хендэ".

По факту случившегося возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемым оказался 30-летний мужчина, ранее он привлекался к уголовной ответственности. По предварительным данным, в ночь на 20 августа он был пьян. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу, избившему двух сотрудников полиции на зимнем митинге, дали 4,5 года колонии.

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