В Смольном заявили о нескором восстановлении туристического потока из Китая в Петербург

Туристы из Поднебесной будут возвращаться в город неспешно.

Несмотря на возвращение китайских туристов в Северную столицу, поток, который был актуален до пандемии, восстановится ещё нескоро. Такое заявление сделал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Все туристские центры мира, которые после пандемии приходят в себя, очень рассчитывают на китайских туристов. И для нас очень важно, что китайские коллеги нашу страну одной из первых включили в перечень открытых для поездок. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга

Руководитель уточнил, что поток туристов будет восстанавливаться размеренно так как жители КНР не посещали Россию на протяжении трёх лет. Также период восстановления нужно переждать китайским турфирмам, многие из которых обанкротились в 2020-2022 г.г.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга в Иран запускают прямые рейсы.

Фото: Piter.TV