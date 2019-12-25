В Смольном вручили госнаграды Гальцеву и другим выдающимся петербуржцам

Свои награды получил не только худрук Театра Эстрады, но и другие деятели сцены.

Стало известно о том, что 6 ноября в Смольном прошла церемония награждения государственными наградами. Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Петербурга ордена и медали вручил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил награжденных среди которых кавалер ордена Александра Невского – исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин. Благодарности удостоились сотрудники музеев, театров и библиотек, которые сохраняли культурную жизнь в городе во время пандемии коронавируса – работники Русского музея, артисты Мариинского театра и Театра музыкальной комедии, БДТ имени Товстоногова и других организаций.

Орден Дружбы получил заведующий кафедрой Российского государственного института сценических искусств Лев Сундстрем, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили актриса Театра музыкальной комедии Валентина Григорьевна Кособуцкая, художественный руководитель Театра Эстрады имени Райкина Юрий Гальцев и художественный руководитель Государственного Русского концертного оркестра Петербурга Владимир Попов.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассматривают возможность ввода машин каршеринга на водородном топливе.

Фото: Piter.tv