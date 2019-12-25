В Смольном сдадут кровь в рамках акции "День Донора в Ратуше"

Акция пройдет в эту пятницу.

С понедельника, 15 ноября, по пятницу, 19 ноября, в Петербурге проходит акция "Городской молодежный день донора". Молодые чиновники, представители Молодежного кадрового резерва и сотрудники комитетов и управлений Смольного присоединятся к акции в седьмой раз. Отмечается, что активное участие примут сотрудники комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Смольный поддержит акцию уже в седьмой раз. В последний день акции, 19 ноября, свои двери для поддержки Дня донора откроет "Невская ратуша", которая впервые сделала это в прошлом году. Городская станция переливания крови развернет мобильный донорский пункт на территории административно-делового центра.

Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.tv