В Смольном пока не принимали решения о выходном дне 31 декабря

Чиновники не могут прокомментировать непринятое решение.

В Петербурге еще не принимали решения по поводу того, следует ли сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы администрации губернатора Инну Карпушину. Чиновница напомнила, что управление пресс-службы уведомляет журналистов и комментирует информацию только об уже принятых постановлениях.

Напомним, что в конце ноября в Госдума внесли законопроект, который закрепляет последний день года как выходной. Сейчас этого не позволяет сделать действующее законодательство. Однако президент России Владимир Путин предложил региональной власти самостоятельно решить вопрос с 31 числом. На эту дату перенесли выходной уже в 15 субъектах РФ. В частности, будет отдыхать Ленобласть.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пскове 31 декабря объявлено выходным днем.

Фото: Piter.tv

