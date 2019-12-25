Власти оценили влияние Евро-2020 на развитие туризма в Петербурге

Власти надеются, что после проведения матча сработает "эффект кометы".

Власти Петербурга оценили туристический эффект от проведения в городе чемпионата Европы по футболу. В разговоре с "Петербургским Дневником" глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что сектор гостеприимства города "работает на уровне".

Петербург в очередной раз доказал, что может принимать крупнейшие международные мероприятия. Сергей Корнеев, глава Комитета по развитию туризма

Власти надеются, что после проведения матча сработает "эффект кометы". Это значит, что после масштабного мероприятия туристы продолжают посещать городские достопримечательности ещё в течение шести месяцев или даже года. Поэтому эффект от проведения Евро-2020 станет виден в 2022 году.

Ранее стало известно, что Петербург начал готовиться к финалу Лиги чемпионов по футболу.

Фото: Piter.tv