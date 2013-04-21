Петербург начал готовиться к финалу Лиги чемпионов по футболу

Решающий матч запланировали на май 2022 года.

В понедельник, 5 июля, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил на пресс-конференции, что организаторы уже начали готовиться к проведению финального матча Лиги чемпионов по футболу 2022 года в Петербурге. Об этом сообщили в ТАСС.

Финал должен состояться в мае 2022 года. По словам вице-премьера, все матчи Евро-2020 в Петербурге посетили более 135 тыс. болельщиков. Он уточнил, что организаторы турнира уделяли большое внимание вопросам безопасности в период пандемии коронавирусной инфекции. Помимо этого, Чернышенко поблагодарил всех, кто принимал участие в проведении и освещении турнира: спортивных журналистов, волонтеров и других.

Финальный матч чемпионата Европы пройдет 11 июля. Петербург принял семь матчей.

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Фото: Piter.tv