В Смольном оценили готовность Петербурга к проведению летней Олимпиады

Эксперты полагают, что для принятия Олимпийских игр потребуется новый стадион.

Сергей Лавров заявил о намерении России подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году, в том числе на территории Петербурга. Издание "Деловой Петербург" узнал у экспертов, может ли город на Неве принять мероприятие такого масштаба.

Предполагается, что для проведения церемоний открытия и закрытия игр, соревнований по регби, хоккею на траве и лёгкой атлетике потребуется построить новый стадион, а также деревню для проживания спортсменов.

По словам заведующего кафедрой транспортных систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Александра Солодкого, есть хороший стадион на Крестовском острове, но нужен целый комплекс сооружений. Основные виды состязаний можно провести и на Крестовском: на "Газпром Арене", "Спартаке", в яхт-клубе и легкоатлетическом манеже.

Также некоторые специалисты предположили, что Олимпийская деревня может появиться возле действующего аэропорта Пулково или же рядом с будущим аэропортом в Левашово.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков заявил, что развитие железнодорожной инфраструктуры может стать подспорьем в решении транспортных вопросов. В частности ветка "Сестрорецк – Белоостров" могут использовать для движения в Олимпийскую деревню, если расположить ее на севере города. Он уточнил, что модернизация железных дорог может обойтись дешевле и даст дополнительную провозную способность и новые транспортные связи для пассажиров.

Ранее мы писали, что Петербург хочет принять летние Олимпийские игры в 2036 году.

Фото: Piter.TV