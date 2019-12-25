В Смольном нашли способ увеличить зарплату петербуржцев до средней

Дорожная карта включает в себя перечень из 20 мероприятий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил дорожную карту по достижению показателей среднемесячной зарплаты. Помочь в этом может финансовая поддержка предприятиям и организациям. Глава города отметил, что город должен создать нужные условия предприятиям, чтобы они могли повысить заработную плату сотрудникам.

Дорожная карта включает в себя перечень из 20 мероприятий, в том числе поддержка агротехнического и промышленного комплексом, недопущение задолженности по зарплатам снижение "серой" зарплаты.

В пресс-службе главы города подчеркнули, что несмотря на пандемию, ситуация на рынке труда начала стабилизироваться.

Петербуржцы хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц.

Фото: Piter.tv