В Смольном нашли способ увеличить зарплату петербуржцев до средней

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил дорожную карту по достижению показателей среднемесячной зарплаты. Помочь в этом может финансовая поддержка предприятиям и организациям. Глава города отметил, что город должен создать нужные условия предприятиям, чтобы они могли повысить заработную плату сотрудникам.
Дорожная карта включает в себя перечень из 20 мероприятий, в том числе поддержка агротехнического и промышленного комплексом, недопущение задолженности по зарплатам снижение "серой" зарплаты.
В пресс-службе главы города подчеркнули, что несмотря на пандемию, ситуация на рынке труда начала стабилизироваться.
Петербуржцы хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все