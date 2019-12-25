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Петербуржцы хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 9:04
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы хотели бы получать 169 тысяч рублей в месяц

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С лета зарплатные ожидания россиян выросли больше, чем в два раза.

В четверг, 19 ноября, стало известно, сколько хотели бы зарабатывать петербуржцы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру".

Как оказалось, в среднем горожане хотели бы получать 169 тысяч рублей. Стоит отметить, что в целом по России работники хотели бы получать 162 тысячи рублей в месяц.

По словам экспертов, с лета зарплаты россиян выросли практически в два раза и составили 74 тысячи рублей. Однако по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 47 тысяч 649 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что заполняемость кинотеатров, театров и концертных площадок урежут до 25% в Петербурге.

Фото:pixabay

Теги: зарплата, работа, средняя зарплата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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