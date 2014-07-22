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В Смоленске пресечен незаконный оборот икры без маркировки

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Ирина Волк рассказала о выявлении контрафакта в регионе.

Изысканный деликатес стал предметом незаконного заработка для преступников в Смоленской области. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представтиель МВД РФ Ирина Волк. Она объяснила, что российские правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность местного индивидуального предпринимателя. Известно, что бизнесмен купил около тонны имитированной черной и красной икры для дальнейшей реализации товара на территории областного центра.

Хранил нелегальный товар в складских помещениях в центре и на окраине города. Полицейские изъяли у него свыше 3,5 тысячи банок с признаками контрафакта.  

Ирина Волк, пресс-секретарь  МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ. Фигурант расследования находится под подпиской  о невыезде и надлежащем поведении. 

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, контрафакт, красная икра, мвд, черная икра
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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