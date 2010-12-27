В Смольном заявили, что население Петербурга будет расти за счет приезжих

Правительство привлекает новое население за счет экономических показателей.

В Петербурге местное население составляет 5,4 миллиона человек и планомерно продолжает расти. Об этом сообщили представители Смольного. Чиновники отметили, что увеличение роста жителей наблюдается не за счет рождаемости, а за счет приезжих людей.

Петербург становится привлекательным городом, центром притяжения, поэтому население будет расти, при этом естественный прирост будет снижаться рассказал о будущем города председатель Комитета по экономическому развитию Иван Филиппов

Специалист добавил, что снижение рождаемости обусловлено демографической ямой 90-ых годов, а также тенденцией к позднему материнству. Чиновники стараются привлечь новых людей из-за предельно низкого уровня безработицы, а также высокими заработными платами.

Благосостояние жителей увеличивается, покупательная способность не снижается", – резюмировал Иван Филиппов о ситуации

Напомним, что ранее мы писали о том, что Смольный планирует выручить на переезде в "Невскую ратушу" от двух миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv