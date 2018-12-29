В Смольном призвали руководителей ТЦ убирать снег

Правительство призвало руководителей ТЦ и районными администрациями принимать превентивные меры, чтобы не допускать травматизма из-за гололеда.

В Смольном прошло совещание с главами районных администраций и руководителями торговых комплексов. Петербургское правительство призвало обратить внимание на очистку крыш от снега.

Отмечается, что у большинства супермаркетов и торговых комплексов плоские крыши. Помимо этого, нужно чистить от снега подходы к магазинам, прилегающие территории и парковки.

Правительство призвало руководителей ТЦ принимать превентивные меры, чтобы не допускать травматизма из-за гололеда.

Глав районных администраций просят изучить данные травмпунктов о местах, где граждане падают чаще всего, узнать, в чьей это зоне ответственности и принять соответствующие меры.