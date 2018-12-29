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В Смольном призвали руководителей ТЦ убирать снег
Сегодня, 17:51
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TretyakovaS

В Смольном призвали руководителей ТЦ убирать снег

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Правительство призвало руководителей ТЦ и районными администрациями принимать превентивные меры, чтобы не допускать травматизма из-за гололеда.

В Смольном прошло совещание с главами районных администраций и руководителями торговых комплексов. Петербургское правительство призвало обратить внимание на очистку крыш от снега.

Отмечается, что у большинства супермаркетов и торговых комплексов плоские крыши. Помимо этого, нужно чистить от снега подходы к магазинам, прилегающие территории и парковки.

Правительство призвало руководителей ТЦ принимать превентивные меры, чтобы не допускать травматизма из-за гололеда.

Глав районных администраций просят изучить данные травмпунктов о местах,  где граждане падают чаще всего, узнать, в чьей это зоне ответственности и принять соответствующие меры.

Теги: новости петербурга, новости спб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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