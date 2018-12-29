В Сланцах жительница украла деньги с банковской карты умершей пенсионерки

О пропаже денег сообщила родственница жертвы.

В Ленинградской области правоохранительные органы завершили расследование преступления, совершенного против скончавшейся пенсионерки. По данным полиции, жительница Сланцев пыталась воспользоваться банковским счетом погибшей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

Известно, что фигурантка расследования сделала дубликат ключей от квартиры 70-летней жертвы. Преступница какое-то время ухаживала за пенсионеркой. Женщина являлась соседкой жертвы, поэтому имела возможность в течение пяти лет помогать бабушке по хозяйству. Кроме доступа в квартиру, у преступницы имелся пин-код от банковской карточки.

Следствие установило, что 18 августа 2018 года жительница обнаружила, что ее пожилая соседка мертва. После звонка в "скорую помощь", мошенница направилась к банкомату и сняла с карты 16 тысяч наличными. После этого сообщение о транзакции поступило на телефон погибшей. Далее смс увидела дочь жертвы, которая и обратилась к оперативникам.

В ближайшее время материалы дела поступят в Сланцевский суд Ленобласти. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что во Фрунзенском и Адмиралтейском районах жильцам вернули отопление в дома.

Фото: Piter.tv