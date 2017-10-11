В Сысерти под Екатеринбургом произошел пожар в локомотивном депо

В социальных сетях появилось видео и фото пожара.

Сегодня утром, 11 октября, в городе Сысерть под Екатеринбургом загорелся цех по ремонту локомотивов.

На диспетчерский пульт служб МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сысерть, улица Челюскинцев. Этот цех находится практически на окраине города и опасности для населения не представляло. На данный момент в региональной службе МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано. Сейчас идет поливка здания.

Одной из причин возникшего пожара могли стать сварочные работы и нарушение правил пожарной безопасности. Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека, 4 звена газодымозащитной службы. Пострадавших во время пожара нет. Из зданий было эвакуировано более 40 человек. Работники цеха эвакуировали 4 тепловоза и емкости с горюче-смазочными материалами.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели.

Фото и видео: ВК, Подслушано Сысерть