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В Сысерти под Екатеринбургом произошел пожар в локомотивном депо

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В социальных сетях появилось видео и фото пожара.

Сегодня утром, 11 октября, в городе Сысерть под Екатеринбургом загорелся цех по ремонту локомотивов.

На диспетчерский пульт служб МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сысерть, улица Челюскинцев. Этот цех находится практически на окраине города и опасности для населения не представляло. На данный момент в региональной службе МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано. Сейчас идет поливка здания. 

Одной из причин возникшего пожара могли стать сварочные работы и нарушение правил пожарной безопасности. Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека, 4 звена газодымозащитной службы. Пострадавших во время пожара нет. Из зданий было эвакуировано более 40 человек. Работники цеха эвакуировали 4 тепловоза и емкости с горюче-смазочными материалами.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели.

 

Фото и видео: ВК, Подслушано Сысерть

Теги: видео , екатеринбургш , очевидцы , пожар , сысерть , фото
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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