В Сысерти под Екатеринбургом произошел пожар в локомотивном депо

Сегодня утром, 11 октября, в городе Сысерть под Екатеринбургом загорелся цех по ремонту локомотивов.
На диспетчерский пульт служб МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сысерть, улица Челюскинцев. Этот цех находится практически на окраине города и опасности для населения не представляло. На данный момент в региональной службе МЧС сообщили, что открытое горение ликвидировано. Сейчас идет поливка здания.
Одной из причин возникшего пожара могли стать сварочные работы и нарушение правил пожарной безопасности. Всего в тушении пожара были задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники, 44 человека, 4 звена газодымозащитной службы. Пострадавших во время пожара нет. Из зданий было эвакуировано более 40 человек. Работники цеха эвакуировали 4 тепловоза и емкости с горюче-смазочными материалами.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели.
Фото и видео: ВК, Подслушано Сысерть