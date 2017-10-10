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В Сыктывкаре цирковой медведь напал на дрессировщика на глазах у публики

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В сети появилось видео, снятое одним из зрителей.

Страшный инцидент произошел 8 октября во время выступления гастролирующего цирка в Сыктывкаре.

Один из зрителей снимал на видео представление, которое позднее появилось в социальных сетях. Медведь во время исполнения номера перестал слушаться дрессировщика и напал на него. Мужчина упал, но быстро смог вскочить на ноги и утихомирил зверя. Представление продолжилось.

Судя по кадрам, это цирк "шапито", подобные колесят по разным уголкам нашей страны. Представление идет на обыкновенной сцене, в зале много детей. Сцена не имеет никаких ограждений. Люди, которые были на этом представлении, сообщают, что реально были напуганы.

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Теги: медведб напал , новости регионов , сыктывкар , цирк
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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