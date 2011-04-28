В Сибири 78-летний пенсионер получил 12 лет тюрьмы расстрел из обреза автомехаников

Мужчина на допросе заявил, что не сожалеет о гибели одного из расстрелянных мужчин.

На территории Тайшета в Иркутской области 78-летний местный житель приговорен к 12 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. В социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России заявили, что судебная инстанция вынесла обвинительный вердикт в отношении пенсионера. Он признан виновным по части 1 статьи 222, части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет о незаконном хранении, перевозке взрывчатых веществ, нелегальном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, переделке огнестрельного оружия, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Теперь наказание фигурант расследования будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 102 тысяч рублей и ограничение свободы на срок в один год.

В ходе оперативных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. По ходатайству следствия судом он был заключен под стражу. Вину в совершении преступлений пенсионер признал полностью. пресс-служба СК РФ по Иркутской области

Надзорные органы установили, что 1 июля 2024 года в городе Бирюсинске подсудимый из-за недовольства работой автомобильных механиков, которые ранее производили ремонт его отечественного транспортного средства, вооружился самодельным незарегистрированным обрезом. Мужчина решил расправиться с работниками. Клиент произвел выстрелы, после чего оба пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Там от полученного ранения один из пациентов, 32-летний потерпевший скончался.

В ХАМО-Югре за серию краж парфюмерии и электроники из магазинов задержан 10 раз судимый житель Сургута.

Фото и видео: Telegram / Следком 38