Ночью в Шушарах воспламенился трактор-экскаватор

С огнем боролись девять сотрудников МЧС и две единицы техники.

В ночь на 5 июня в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и области, в Шушарах воспламенился трактор-экскаватор.

Сообщение о возгорании возле дома №113 на Софийской улице поступило на пульт дежурного диспетчера примерно в два часа ночи. На место происшествия оперативно выехали девять спасателей и две единицы техники. Огонь удалось потушить за 8 минут, у транспортного средства сгорели сгораемые части.

О пострадавших ничего не сообщается. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.

Ранее мы писали, что на проспекте Непокоренных сгорел светофор.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти