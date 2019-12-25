Ночью в Шушарах воспламенился трактор-экскаватор

В ночь на 5 июня в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и области, в Шушарах воспламенился трактор-экскаватор.
Сообщение о возгорании возле дома №113 на Софийской улице поступило на пульт дежурного диспетчера примерно в два часа ночи. На место происшествия оперативно выехали девять спасателей и две единицы техники. Огонь удалось потушить за 8 минут, у транспортного средства сгорели сгораемые части.
О пострадавших ничего не сообщается. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.
Ранее мы писали, что на проспекте Непокоренных сгорел светофор.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти
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