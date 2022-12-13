  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шушарах пьяный мужчина размахивал пистолетом перед прохожими
Сегодня, 15:02
112
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах пьяный мужчина размахивал пистолетом перед прохожими

0 0

Хулиган спрятался от Росгвардии в машине.

Во вторник, 2 мая, в Шушарах пьяный мужчина размахивал пистолетом перед прохожими. Инцидент произошел на Колпинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Уроженец Ставропольского края вышел во двор жилого дома с оружием и начал направлять пистолет в людей. Местные жители вызвали сотрудников полиции. 

На место случившегося приехали росгвардейцы. Выпивший дебошир спрятался от них в припаркованном автомобиле. Увидев сотрудников вневедомственной охраны, он испугался и бросил пистолет на резиновый коврик около сиденья.

Буйного хулигана доставили в отдел полиции. У него изъяли пистолет Макарова. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: адвокат рассказала, какое наказание грозит подросткам за убийство 13-летней петербурженки.

Фото: Piter.tv

Теги: пистолет, росгвардия, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии