Хулиган спрятался от Росгвардии в машине.

Во вторник, 2 мая, в Шушарах пьяный мужчина размахивал пистолетом перед прохожими. Инцидент произошел на Колпинском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Уроженец Ставропольского края вышел во двор жилого дома с оружием и начал направлять пистолет в людей. Местные жители вызвали сотрудников полиции.

На место случившегося приехали росгвардейцы. Выпивший дебошир спрятался от них в припаркованном автомобиле. Увидев сотрудников вневедомственной охраны, он испугался и бросил пистолет на резиновый коврик около сиденья.

Буйного хулигана доставили в отдел полиции. У него изъяли пистолет Макарова. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv