В Шушарах по просьбе жителей появится скейт-площадка

На данный момент на месте будущей площадки располагается поле с воротами.

На Школьной улице в Шушарах появится скейт-площадка. За нее проголосовали местные жители. Об этом сообщили в группе в "ВКонтакте" "Шумные Шушары".

Спортивная площадка находится у дома №30. Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село" заключил контракт на проектирование, ремонт и оборудование объекта. На площадке можно будет кататься на роликах, скейтборде, ВМХ, самокате. Также будет установлено оборудование на маломобильных категорий граждан.

Проектирование начнется в 2021 году, а само строительство ― в 2022-2023.

Ранее скейт-парк открыли под мостом Бетанкура.

Фото: vk.com/shushum