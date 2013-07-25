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В Шушарах по просьбе жителей появится скейт-площадка
Сегодня, 11:45
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nadezhda_sib

В Шушарах по просьбе жителей появится скейт-площадка

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На данный момент на месте будущей площадки располагается поле с воротами.

На Школьной улице в Шушарах появится скейт-площадка. За нее проголосовали местные жители. Об этом сообщили в группе в "ВКонтакте" "Шумные Шушары".

Спортивная площадка находится у дома №30. Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село" заключил контракт на проектирование, ремонт и оборудование объекта. На площадке можно будет кататься на роликах, скейтборде, ВМХ, самокате. Также будет установлено оборудование на маломобильных категорий граждан.

Проектирование начнется в 2021 году, а само строительство ― в 2022-2023. 

Ранее скейт-парк открыли под мостом Бетанкура. 

Фото: vk.com/shushum

Теги: благоустройство, скейт-парк, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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