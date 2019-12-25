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В Шушарах ограничат проезд по Пушкинской
Сегодня, 13:27
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В Шушарах ограничат проезд по Пушкинской

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Речь идет об участке от Вишерской улицы до Витебского проспекта.

В Пушкинском районе продолжаются работы по реконструкции дороги. С 21 по 25 июня ограничивается движение транспорта по Пушкинской улице в поселке Шушары. Речь идет об участке от Вишерской улицы до Витебского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Объезд: Новгородский проспект, Витебский проспект, Пушкинская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы писали, что закрывается движение в поселке Понтонный по Клубной улице.

Фото: Pxhere

Теги: гати, ограничат проезд, пушкинская улица, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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