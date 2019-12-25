В ночи в Шушарах выгорела строительная бытовка

Инцидент обошелся без пострадавших.

В пятом часу утра во вторник, 9 июня, в Пушкинском районе Петербурга вспыхнул пожар. По информации городского МЧС, огонь разошелся в строительной бытовке, расположенной на Старорусском проспекте в Шушарах.

Металлический жилой вагончик с деревянной обшивкой внутри сгорел полностью, огнеборцы справились с пожаром в считанные минуты. Отмечается, что на вызов приехали девять человек и две единицы техники. О пострадавших никаких сведений не поступало, о причинах пожара тоже пока нет информации.

Ранее мы рассказывали, что в пожаре на Большой Пороховской погиб мужчина.

Фото: Piter.TV