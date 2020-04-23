В Шушарах тушат полыхающий ангар

С огнем борются 80 спасателей и 20 единиц техники.

Утром 23 апреля в Пушкинском районе Петербурга произошел крупный пожар. На улице Школьной, 75, в Шушарах спасатели уже несколько часов тушат полыхающий ангар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

Вызов в дежурную часть поступил в 4:33 утра. Приехавшие на место происшествия пожарные выяснили, что огонь охватил металлический ангар размером 15 на 30 метров по всей площади. Из-за угрозы распространения в 5:01 пожару присвоили номер 1-бис, в 5:32 ранг повысили до двух единиц. К 6:32 удалось локализовать открытое горение, ранг понизили до 1-бис, в 7:07 – до единицы.

О масштабе возгорания свидетельствует видео, оказавшееся в распоряжении Piter.TV. На записи видно, как огромные клубы серого дыма поднимаются высоко вверх. По словам очевидца, когда все было на самом пике, "было страшновато": взрывались баллоны, "хлопки слышали все Шушары".

По предварительным данным, горела территория деревообрабатывающего завода. Сведения о пострадавших не поступали. Работы на месте происшествия продолжаются. С огнем борются 20 единиц техники и 80 человек личного состава, в том числе 14 машин и 58 человек от МЧС.

Ранее мы писали, что на улице Чайковского в Петербурге загорелся чердак.

Видео: Piter.TV