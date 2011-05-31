В Шлиссельбурге появится новый бассейн в 2026 году

В Шлиссельбурге появится новый спортивный комплекс с бассейном к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Региональный комитет градостроительной политики уже утвердил дизайн будущего спортивного объекта, который будет сочетаться с дизайн-кодом Шлиссельбурга. Помимо бассейна, вокруг него будет обустроена зеленая зона, в которой посадят ивы, туи, осины, клен и каштан.
Новый водный комплекс сможет принимать до 66 человек в час, что значительно увеличит возможности для занятий спортом и отдыха жителей и гостей Шлиссельбурга.
Ранее сообщалось, что продолжается строительство обхода Мурино в Ленобласти.
Фото: pxhere
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