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В Шлиссельбурге автомобилист погиб, влетев в опору ЛЭП
Сегодня, 12:01
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В Шлиссельбурге автомобилист погиб, влетев в опору ЛЭП

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От полученных ударов мужчина скончался.

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Житель Петербурга врезался в опору ЛЭП накануне, 12 мая. 44-летний водитель погиб на месте случившегося. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Малоневском канале. Автомобилист потерял управление над машиной и угодил в кювет. Его пикап влетел в опору ЛЭП. 

От полученных ударов мужчина скончался. Тело направили в морг для установления причины смерти. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в ТЦ "Континент" извращенец приставал к девочке.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, лэп, смертельное дтп, транспорт, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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