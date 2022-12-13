В Шлиссельбурге автомобилист погиб, влетев в опору ЛЭП

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Житель Петербурга врезался в опору ЛЭП накануне, 12 мая. 44-летний водитель погиб на месте случившегося.
По информации Piter.tv, инцидент произошел на Малоневском канале. Автомобилист потерял управление над машиной и угодил в кювет. Его пикап влетел в опору ЛЭП.
От полученных ударов мужчина скончался. Тело направили в морг для установления причины смерти.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: в ТЦ "Континент" извращенец приставал к девочке.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все