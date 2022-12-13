В Шлиссельбурге автомобилист погиб, влетев в опору ЛЭП

От полученных ударов мужчина скончался.

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Житель Петербурга врезался в опору ЛЭП накануне, 12 мая. 44-летний водитель погиб на месте случившегося.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Малоневском канале. Автомобилист потерял управление над машиной и угодил в кювет. Его пикап влетел в опору ЛЭП.

От полученных ударов мужчина скончался. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в ТЦ "Континент" извращенец приставал к девочке.

Фото: Piter.tv