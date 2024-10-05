В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу

Александр Шушунов рассказал о ликвидации последствий в регионе.

Дамбу, сдерживающую воду из Зеркальных озер в Шелаболихинском районе Алтайского края, прорвало. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал местный глава Александр Шушунов. Российский чиновник заметил, что в результате инцидента оказалась разрушено дорожное полотно, которое соединяло две части села Шелаболиха.

Дамбы, которые годами держали воду, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки... Александр Шушунов, глава района

Эксперт объяснил населению, что сейчас на месте работают специальные службы. Происшествие находится на контроле у администрации региона. Чиновники проводят оценку ущерба от стихии, а также власти разрабатывают меры по ликвидации происшествия. Известно, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian